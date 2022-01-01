ريال مدريد ومانشستر سيتي يتركان الكرة في ملعب هالاند

وكالات / سما /

ترك نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره الإنجليزي، مانشستر سيتي، الكرة في ملعب النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يتعلق بالحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

ويسعى الريال والسيتي وحفنة من كبار أوروبا للحصول على توقيع هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص وجهته المقبلة مع رغبته في مفارقة كتيبة سيجنال إيدونا بارك ببند الشرط الجزائي الذي يبلغ 80 مليون يورو.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد قدم عرضه وطرحه على طاولة هالاند، ومانشستر سيتي سار على نفس النهج، علماً بأن العرضين يشملان قيمة الصفقة والراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب حال انتقاله لأي منهما، مع توضيح العمولات التي سيدفعها كل من الريال والسيتي في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ومانشستر سيتي عملا ما يمكنهما فعله وتركا الأمر لهالاند ليتخذ القرار النهائي بخصوص الفريق الذي يرغب في تقمص ألوانه بالفترة المقبلة.

وأشارت تيليجراف إلى أن مصادر داخل السيتي وأخرى مقربة من السفاح النرويجي نفت أن يكون اللاعب قد اتخذ أي قرار بشأن ناديه الجديد حتى الآن.