البريمرليج يفتح أبوابه.. ونيمار يتخذ القرار

وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يحظى باهتمام من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد يتابع باهتمام تطورات وضع نيمار في سان جيرمان، تحسبًا لإمكانية ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار، لديه استعداد لمغادرة "حديقة الأمراء"، عقب إقصاء سان جيرمان مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وتعرضه لصافرات استهجان من قبل جمهور النادي الباريسي.

وأوضحت أن نيوكاسل لديه القوة الاقتصادية لحسم صفقة نيمار، عقب انتقال ملكيته هذا الموسم إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن الصحيفة قالت إن من المستحيل موافقة سان جيرمان على رحيل نيمار، الصيف المقبل، لا سيما أن النادي مرشح بقوة لخسارة نجمه كيليان مبابي.

وفي نفس السياق استبعد نيمار فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه ليس من ضمن خططه المستقبلية.