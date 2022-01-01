برشلونة يحدد سقف سعر ضم محمد صلاح

وكالات / سما /

يواصل نادي برشلونة الإسباني السعي خلف الأهداف المتاحة في سوق اللاعبين الصيفي القادم، ومن بين اللاعبين الممكن الحصول على خدماتهم في الفترة المقبلة، النجم المصري محمد صلاح.

جناح ليفربول الإنجليزي يبدو في طريقه للرحيل في ظل تباعد المسافات بينه وبين إدارة الريدز من أجل التوقيع على عقد جديد يزيد من مدة تواجده في ملعب أنفيلد رود بالفترة المقبلة.

ورصد برشلونة التعاقد مع صلاح كخطة بديلة في حال فشل سعي النادي للحصول على توقيع السفاح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في الفترة القادم.

وذكرت شبكة فيتشاخيس الإسبانية، مساء اليوم السبت، أن برشلونة يريد الحصول على توقيع صلاح بالفعل، لكنه وضع سقفاً لسعر التعاقد مع الفرعون المصري في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الشبكة المختصة بأخبار سوق اللاعبين أن برشلونة لا ينوي دفع أكثر من 58 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على بطاقة اللاعب السابق لروما وفيورنتينا الايطاليين في الموسم المقبل.