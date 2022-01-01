14 ألف أميركي يطالبون “غوغل” بعدم فصل موظفة تضامنت مع فلسطين

وكالات

وقع نحو 14 ألف أميركي على عريضة موجهة لادارة شركة عملاق التكنولوجيا “غوغل”، للمطالبة باحترام حقوق موظفيها المناصرين للحقوق الفلسطينية وعدم الانتقام منهم بناء على مواقف رافضة لمشاريع مشتركة للشركة مع دولة الفصل العنصري الإسرائيلية.

وقالت العريضة إن “آلاف العاملين في شركتي جوجل وأمازون، طالبوا أرباب عملهم بإنهاء عقود الشركتين مع الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل مشروع نيمبوس الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.

واشارت الى حالة الموظفة في غوغل أرييل كورين، التي تحدثت علنا ضد هذه العقود دعمًا لحقوق الفلسطينيين، حيث حاولت إدارة غوغل إجبارها على التخلي عن منصبها.

وقالت العريضة: “يحق للعمال التحدث عن كيفية استخدام عملهم دون خوف من فقدان وظائفهم، خاصة عند العمل بموجب عقود غير اخلاقية تنتهك حقوق الإنسان”.

وأكدت دعمها لمئات العاملين في غوغل الذين وقعوا عريضة لدعم أرييل كورين، وطالبت ادارة الشركة باحترام العاملين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان”.