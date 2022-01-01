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الشرطة الإسرائيلية تُخلي نتنياهو من منزل الحاخام كانيفسكي

الأحد 20 مارس 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تُخلي نتنياهو من منزل الحاخام كانيفسكي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أخلت زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من منزل الحاخام حاييم كانيفسكي الذي تُوفي أمس، وذلك بعد احتشاد مئات الأشخاص أمام المنزل.

 
وقالت الصحيفة: إن مئات الأشخاص الذين وصلوا إلى منزل الحاخام كانيفسكي في حي بني براك، حاولوا اقتحام نقاط التفتيش التي أقيمت بالقرب من منزله، وأثناء سير نتنياهو إلى سيارته بهدف المغادرة، قام حراس الأمن باستدعائه للدخول إلى شقة قريبة بسبب الضجة التي حدثت في المكان.
 
وأضافت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية أنقذت نتنياهو من الشقة بعد أن انتظر فيها لأكثر من ساعة.
 
يُشار إلى أن الحاخام الإسرائيلي حاييم كانيفسكي، توفي أول أمس الجمعة عن عمر يناهز 94 عامًا، وستنطلق جنازته اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا.

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