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الشاباك يعتقل 4 من فلسطينيي الداخل بزعم تجنيدهم من قبل حزب الله لصالح إيران

الأحد 20 مارس 2022 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعتقل 4 من فلسطينيي الداخل بزعم تجنيدهم من قبل حزب الله لصالح إيران



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي اعتقال 4 من فلسطينيي الداخل بمشاركة الشرطة والجيش بدعوى تجنيدهم من قبل حزب الله اللبناني، للتجسس لصالح المخابرات الإيرانية.

وبحسب بيان للشاباك فإن المعتقلين من حملة الجنسية الإسرائيلية، وأشار إلى أن سلطان عطالله (55 عامًا)، ورامي شامي (35 عامًا)، التقيا في تركيا مع أعضاء من حزب الله متورطين في تهريب مخدرات إلى إسرائيل، وطُلب منهما تهريب أسلحة، وقاما بالتواصل مع آخرين لمساعدتهما.

وأضاف البيان أن الاعتقالات جرت في فبراير/ شباط الماضي، وتبين من التحقيقات أن المعتقلين تفقدوا المناطق الحدودية لإيجاد طرق للتهريب، وتم العثور على سلاح بحوزتهم، كما خططوا لإنشاء خلية لصالح حزب الله.

وسيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم جاء فيها أن المعتقلين “تآمروا لارتكاب جرائم لصالح منظمة أجنبية، وتقديم الخدمات لمنظمة إرهابية، ومحاولة تهريب أسلحة”.

القدس

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