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الرئيس الأوكراني يُلقي كلمة أمام الكنيست مساء اليوم

الأحد 20 مارس 2022 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأوكراني يُلقي كلمة أمام الكنيست مساء اليوم



القدس المحتلة / سما /

 من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي، اليوم الأحد، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي عبر تطبيق "زووم".

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الحكومة "الإسرائيلية" سمحت للرئيس الأوكراني بالتحدث أمام أعضاء الكنيست.


وبحسب الموقع، فإن زيلينسكي يسعى من خلال هذه الكلمة إلى حشد الدعم "الإسرائيلي" والدولي واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا والتي تتواصل منذ 24 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن الجانب الأوكراني كان قد ضغط لإجراء خطاب له عبر شاشة ضخمة أمام الهيئة العامة للكنيست.


وتلقى أعضاء الكنيست رسالة تفيد بأن خطاب زيلينسكي سيذاع في تمام الساعة السادسة مساء، علما بأن أعضاء الكنيست خرجوا إلى عطلة الربيع التي تستمر عدة أسابيع.


وسيجرى بث الكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني يفغيني كورنيشوك إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

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