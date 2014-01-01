لوفيغارو الفرنسية: الأوليغارشيون الروس هم الحلقة الأضعف

باريس/سما/

تحت عنوان: الأوليغارشيون.. الحلقة الأضعف للسلطة في روسيا، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن المليارديرات المرتبطين بالكرملين يجدون أنفسهم بين مطرقة عقوبات دولية غير مسبوقة وسندان فلاديمير بوتين الذي حذرهم من عواقب تغيير ولائهم.

واعتبرت الصحيفة أن الأوليغاروشيين الروس يمرون هذه الأيام بأوقات عصيبة، إذ يواجه هؤلاء الأثرياء، الذين جمعوا ثروتهم في ظل الكرملين، وطأة عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع موجات من العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية على هذه الشخصيات المعروفة بأسلوب حياتها وأعمالها وممتلكاتها الفاخرة ويخوتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وقد أعرب العديد منهم عن أسفهم لـ”مأساة” الحرب وأعربوا عن أملهم في عودة السلام بين “الشعبين الشقيقين”، مما دفع الرئيس الروسي إلى دعوتهم إلى النظام، محذراً من “لا يقفون إلى جانب الشعب الروسي”، على حد تعبيره، بوضعهم ضمن خانة “الخونة الوطنيين” من “الطابور الخامس” الذي يعتمد عليه الغربيون “لتقسيم المجتمع الروسي”، كما لمّح بوتين.

فعلى الرغم من إحجامهم عن الحرب، فإن تخيل هؤلاء الأثرياء المرتبطين بالسلطة الروسية يخططون لانقلاب سيكون من نسج الخيال.

اهتز الأوليغارشيون بفعل العقوبات، تقول “لوفيغارو”، لكنهم لم يجرؤوا على مهاجمة فلاديمير بوتين. “الصدمة والشعور بالعجز والإعلان المناهض للحرب.. ونأوا بأنفسهم عن الصراع لكن لا يبدو أنهم قادرون على التأثير على بوتين في هذه الحرب.

فالأقلية الأقرب إلى بوتين، مثل جينادي تيمتشينكو (مجموعة فولغا)، والأخوة أركادي وبوريس روتنبرغ، ويوري كوفالتشوك، لم يتحدثوا علنا، كما تنقل الصحيفة عن الباحثة السياسية تاتيانا ستانوفايا، التي أكدت أن هؤلاء لا يستطيعون اتخاذ موقف في ظل الوضع الراهن، إذ يحرمون من الحق في إبداء الرأي والنقاش. وبالتالي، فإنهم مجبرون على قبول الوضع والتكيف معه.

ومضت “لوفيغارو” قائلة إن مجرة ​​الأوليغارشية لديها عدة حواشي.. من حقبة يلتسين بشكل خاص رومان أبراموفيتش، ميخائيل فريدمان، بيوتر أفين، فلاديمير بوتانين، أوليغ ديريباسكا، أليكسي مورداتشوف. وفقا لتاتيانا ستانوفايا، فإنه لا يمكن تصنيفهم كأولغارشية بالمعنى الدقيق للكلمة، وليس لديهم أي تأثير سياسي. وللحفاظ على ثروتهم، كان عليهم قبول القانون الحديدي الذي فرضه عليهم فلاديمير بوتين في أوائل القرن الحادي والعشرين: لا تمسوا شؤون الكرملين.

تتكون الأوليغارشية الجديدة من ثلاث مجموعات متميزة:

أولا: المدراء، وهم غالبا سيلوفيكي سابقون (ينتمون إلى هياكل السلطة) الذين يديرون مجموعات الدولة الكبيرة مثل إيغور سيتشين (روسنفت)، سيرغي تشيميزوف (روستيك)، أليكسي ميلر (غازبروم)، هيرمان جريف (سبيربنك)، نيكولاي توكاريف (ترانسنفت).

ثانيا: رواد الأعمال، وهم رجال أعمال يعملون بموجب عقد لوكالات أو مؤسسات حكومية، مثل جينادي تيمشينكو أو الأخوين روتنبرغ. الأخيران، أصدقاء طفولة بوتين ومارسا الجودو معه، وقد أثروا أنفسهم بفضل العقود العامة الضخمة، ولا سيما للألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في عام 2014.

أخيرا: “مقدمو الخدمات” من أجل الأوليغارشية إلى أعلى المجالات بفضل العلاقات الشخصية برئيس الكرملين. ومن بينهم يوري كوفالتشوك، أحد المقربين من الرئيس، وإفغيني بريغوجين، المعروف بشكل غير موات في الغرب لدوره كأب روحي لمرتزقة فاغنر.

اعتمادا على المجموعة التي ينتمون إليها، لن يتأثر الجميع بنفس الطريقة من الأزمة. فالأوليغارشية الحاكمة مثل شيمزوف وسيشين تكبدوا خسائر فادحة، لكنهم يديرون وليسوا مُلاكا. شخصيا، لم يخسروا الكثير، كما تحلل الباحثة تاتيانا ستانوفايا.

من ناحية أخرى ، يمكن للآخرين مثل يوري كوفالتشوك أو الأخوين روتنبرغ ”الاستفادة من الوضع الحالي ، بفضل قربهم من بوتين ، من خلال خدمة مصالح الدولة وتقديم الخدمات” ، تضيف تاتيانا ستانوفايا.