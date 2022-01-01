رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بطرد "إسرائيل" قبل روسيا (فيديو)

الكويت/سما/

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم السبت، إلى طرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي أسوة بالدعوات المطالبة بطرد روسيا منه بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الغانم في مداخلة له خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في إندونيسيا، اليوم السبت، موجها حديثه إلى رئيسة الاتحاد دوارتي باشيكو ‘”رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفترض أن تمثل الجميع وليس الكتلة الأوروبية فقط مع كامل تقديرنا لها’.

وأضاف “في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد، نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا للجرائم الإسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عاما’.

وتابع الغانم “نحن نرفض الاحتلال بالمطلق فأنا من بلد جرب ويلات الاحتلال قبل أكثر من 30 عاما، ولكن علينا في ذات الوقت التأكيد على رفضنا لمبدأ الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي”.

وجاءت تصريحات الغانم، الذي يؤكد في كل مناسبة على دعمه القضية الفلسطينية ورفضه الاحتلال الإسرائيلي، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144، الذي ترأست خلاله البحرين الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية ممثلة برئيسة مجلس نوابها فوزية زينل.