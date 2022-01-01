الأمم المتحدة: مقتل 847 مدنيا ولجوء 3.3 ملاين منذ بدء الحرب على أوكرانيا

نيويورك/سما/

قُتل 847 مدنيا في أوكرانيا إثر الحرب التي شنتها روسيا، فيما ارتفع عدد اللاجئين للدول المجاورة إلى 3.3 ملايين؛ حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة.

وأوردت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان اليوم، السبت، أن "3 ملايين و328 ألفا و692 لاجئا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة".

وبحسب بيان المفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 شباط/فبراير الماضي منذ بدء الهجوم الروسي و18 آذار/مارس الجاري.

وأشار البيان إلى مقتل 847 مدنيًا على الأقل وإصابة 1399 آخرين في أوكرانيا جراء الحرب خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين قد يكون أعلى بكثير مما جرى توثيقه.

وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا في حال تفاقم الوضع.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".