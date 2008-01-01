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مدفيديف: الاقتصاد الروسي لن ينهار

السبت 19 مارس 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفيديف: الاقتصاد الروسي لن ينهار



موسكو/سما/

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إن الاقتصاد الروسي لن ينهار، مؤكدا أن لدى موسكو العديد من الشركاء الموثوقين في أنحاء مختلفة من العالم.

وكتب في حسابه على "تلغرام": "روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوق بهم، ليس فقط في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وإنما في الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهذه أسواق ضخمة".

وأضاف "لقد مررنا بأزمات وعقوبات وتهديدات وضغوط سياسية أكثر من مرة، في 2008 و2014 و2018، فضلا عن عقوبات مختلفة تم فرضها على الاتحاد السوفياتي أكثر من اثنتي عشرة مرة. ولكننا توقفنا منذ فترة طويلة عن الخوف، وبعد ذلك سرعان ما جاء إلينا خصومنا أنفسهم مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا".

وتابع "أجبرتنا العقوبات السابقة على تطوير بدائل الاستيراد بنشاط في جميع الصناعات... ومجلس الوزراء اتخذ بالفعل قرارات عملية لدعم الناس والاقتصاد... إن هذا يحدث الآن".

وأوضح مدفيديف أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت تدريجيا بالتراجع عن مواقفها "التي لا تتزعزع"، عندما أدلى مسؤولون في واشنطن بتصريحات حذرة بشأن الرفع المحتمل لمعظم العقوبات المفروضة على روسيا.

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