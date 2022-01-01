  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: دول عربية وخليجية تشارك "إسرائيل" مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات

السبت 19 مارس 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: دول عربية وخليجية تشارك "إسرائيل" مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن بعض الدول الخليجية والعربية ستشارك "إسرائيل" في إجراء مناورة جوية تعد الأضخم من سنوات.


وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن دول شرق البحر المتوسط ستجري تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي أحد أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي التدريبات باسم "أنيوخوس 2022".

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري المناورات الجوية العسكرية بمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، والهند، ومن الدول العربية، مصر فضلا عن مشاركة كل من المغرب والكويت والسعودية بصفة مراقب، على حد قول القناة.


وأشارت إلى أن إجراء مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة تأتي في ظل إجراء إيران للمفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، فيينا، وكذلك مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.


وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب العسكري الجوي إلى خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعرض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة 
 

#اسرائيل #مناورة خليجية #مناورة عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

الفنان هاني رمزي ضابط إسرائيلي قتيل بإعلام إيران

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

موعد حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد فلكيا في عدة دول عربية

لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

شاهد: مستوى جديد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ"مسيّرات انتحارية نوعية"

تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

واشنطن : نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من زيارة بشار الاسد للإمارات

الأخبار الرئيسية

ببببب

الخارجية الأمريكية ترد على بيان بينيت لابيد المشترك الذي ينتقد ادارة بايدن

بيبي

الغزو الذي لا يتحدث عنه أحد.. كيف ابتلع بوتين بيلاروسيا وسط صمت عام من الغرب ؟

انس

هل ستسرع الحرب في أوكرانيا الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط ؟

سس

شاهد: مستوى جديد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ"مسيّرات انتحارية نوعية"

وول ستريت جورنال: لماذا تخبّط الجيش الروسي في أوكرانيا ؟

الاتصالات الفلسطينية