افتتاح منافسات بطولة القدس والكرامة

رام الله/سما/

برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، افتتحت في إستاد هواري بومدين في دورا بمحافظة الخليل، مساء اليوم السبت، منافسات بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، بلقاء جمع الوحدات الأردني ونادي شباب الخليل.

وشارك في افتتاح البطولة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، ممثلا عن الملك عبد الله الثاني، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، وأمين سر الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار.

وصافح الفريق الرجوب، والسفير أبو وندي لاعبي الفريقين والتقطا صورا تذكارية معهم قبل انطلاق المباراة، التي جرت بحضور كبير من مشجعي الفريقين.

وتزينت مدرجات إستاد هواري بو مدين بالعلمين الفلسطيني والأردني، وهتفت الجماهير باسم الفريقين، ورددوا الشعارات التي تؤكد وحدة الشعبين الفلسطيني والأردني.

وتقام البطولة في نسختها الأولى بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، وبمشاركة ثلاثة أندية أردنية هي: الوحدات، والفيصلي، والرمثا، وثلاثة أندية فلسطينية هي: شباب الخليل، وشباب رفح، وجبل المكبر، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين، وتستمر حتى الـ29 من آذار الجاري.

وتنظم بطولة "القدس والكرامة" تجسيدًا لعُرى المحبة والإخاء والعلاقات الراسخة والعميقة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وللتأكيد على دور الرياضة في تعزيز التضامن بين الشعبين الشقيقين..

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