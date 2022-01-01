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الخارجية الأميركية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

السبت 19 مارس 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني



واشنطن/سما/

قالت نائبة الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، إن حل الدولتين المتفاوض عليه هو أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت بورتر في تصريح صحفي، نشره موقع الخارجية الأميركية، أن الإدارة الأميركية أوضحت في مناسبات عديدة أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش في أمن وازدهار وحرية بالتساوي.

وفي ردها على سؤال لأحد الصحفيين، حول تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس مؤخرا والتي قال فيها إنّ "الاستيطان يشكل عقبة أمام حل الدولتين"، قالت بورتر إن السفير الأميركي كان واضحا تماما أن إدارة الرئيس بايدن تعتقد أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

وأضافت بورتر: "فيما يتعلق بالمساواة، قلنا هذا من قبل، إن تعزيز تدابير متساوية للحرية والكرامة مهم بحد ذاته كوسيلة لتحقيق حل الدولتين من خلال التفاوض".

وأكدت أن الخارجية الأميركية ستواصل تركيز جهودنا على نهج إيجابي وعملي من خلال خطوات بناءة وإيجابية تساعدنا في الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين من خلال المفاوضات".

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