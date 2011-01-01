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قرقاش يعلق على زيارة الأسد إلى الإمارات

السبت 19 مارس 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يعلق على زيارة الأسد إلى الإمارات



أبوظبي/سما/

علق أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، على زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الجمعة، إلى الإمارات.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، إذ أن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات، وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وأضاف قرقاش: "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها".

وزار الرئيس السوري بشار الأسد دولة الإمارات، أمس الجمعة، في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ 2011، والتقى عددا من مسؤوليها.

#أنور قرقاش #الامارات #سوريا #بشار الاسد

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