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لوكاشينكو: بوتين في أفضل حالاته على الإطلاق

السبت 19 مارس 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوكاشينكو: بوتين في أفضل حالاته على الإطلاق



مينسك/سما/

قال إلكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء (بيلاروس) والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأخير يتمتع بصحة جيدة و”في أفضل حالاته على الإطلاق”، وذلك في معرض حديثه خلال مقابلة أجرتها قناة (تي.بي.إس) التلفزيونية اليابانية.

وأضاف لوكاشينكو في تسجيل للمقابلة نشرته وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء “أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود.. أنا مطلع تماما على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية”.

واستخدمت روسيا أراضي روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأشار زعماء غربيون إلى أن بوتين أخطأ تقدير تكلفة شن هجوم عسكري على أوكرانيا إذ تكبدت قواته خسائر فادحة وتعثر تقدمها بشكل كبير رغم ما يبدو من تفوقها على خصمها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بوتين “غير رشيد” ووصفه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بأنه “مصاب بجنون العظمة تماما”.

لكن لوكاشينكو نفى ما يشير إلى أن بوتين (69 عاما) ليس في أوج قوته.

وقال لمُحاوره في المقابلة “أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الهراء وهذا الخيال من رؤوسكم”.

وتابع “بوتين يتمتع بالكفاءة التامة. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق.. إنه شخص راشد تماما ينعم بصحة بدنية جيدة.. إنه رياضي”.

وأضاف “كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا”.

وتحسر لوكاشينكو أيضا على تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال “انهيار الاتحاد السوفيتي مأساة… لو أن الاتحاد السوفيتي قائم حتى يومنا هذا لتجنبنا كل أنواع الصراعات في العالم”.

وأضاف “عندما كان الاتحاد السوفيتي موجودا، كان العالم متعدد الأقطاب ويوازن كل قطب الآخر… سبب ما يحدث الآن في العالم هو القطبية الأحادية.. احتكار كوكبنا من قبل الولايات المتحدة”.

#بيلاروسيا #بوتين #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا

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