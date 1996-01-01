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بلينكن يبدأ رسالة تهنئة بمرور 50 عاما على العلاقات الأمريكية القطرية بـ"السلام عليكم"

السبت 19 مارس 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يبدأ رسالة تهنئة بمرور 50 عاما على العلاقات الأمريكية القطرية بـ"السلام عليكم"



واشنطن/سما/

وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، رسالة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات ‏بين بلاده وقطر.‏


وافتتح بلينكن رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" بالتحية العربية، "السلام عليكم"، ثم أكد أن "علاقة أمريكا مع قطر ازدادت قوة منذ 50 عاما، ورعتها مصالح مصالح واقتصادية مشتركة بين البلدين، وكذلك التعاون في تحديات إقليمية وتوطيد العلاقة مع الشعب الأمريكي".


بعد ذلك، أشاد بلينكن "باستضافة قطر للقوات الأمريكية في قاعدة العُديد الجوية في عام 1996، حيث تبادل العسكريون الأمريكيون والقطريون التدريبات المشتركة".
كما لفت إلى "بناء بلاده روابط اقتصادية قوية مع قطر، تجاوزت 200 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار، كذلك الحال بالنسبة للروابط التعليمية القوية، التي تم توطيدها بافتتاح 6 جامعات أمريكية في قطر".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في رسالته إلى أن "أمريكا تتعاون مع قطر في قضايا إقليمية، مثل مواجهة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تحديات عالمية، مثل فيروس "كورونا" المستجد والتغير المناخي".


وشدد بلينكن على أن "أحداث أفغانستان في العام الماضي بعد رحيل آخر جندي أمريكي، عززت من شراكة أمريكا مع قطر"، لافتا إلى أن الأخيرة لعبت دورا لا غنى عنه في نقل أكثر من 70 ألف أمريكي من كابول إلى أمريكا، عقب سيطرة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية) على البلاد".


وأكد بلينكن أنه "يسعده الاعتراف بهذا التعاون النموذجي مع قطر وتعميقه بالإعلان في مطلع العام الحالي عن تعيين قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الأطلسي "الناتو"، وهي خطوة أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها "تأخرت لوقت طويل"، بحسب قوله.


وختم وزير الخارجية الأمريكي رسالته بأنه ليس لديه شك بأن علاقة أمريكا وقطر ستزداد قوة خلال السنوات المقبلة.

#بلينيكن #قطر #الولايات المتحدة الأمريكية

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