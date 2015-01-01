البيت الأبيض يعلق على حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب (فيديو)

واشنطن/سما/

علق البيت الأبيض، اليوم السبت، على حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، بعد الجدل الذي أثير خلال اليومين الماضيين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "المحادثات جارية في هذا الشأن، في الوقت الحالي"، لكنها لم تفصح عن التفاصيل.



وأضافت ساكي، أن "الوضع الحالي (تصنيفه على لائحة الإرهاب) لم يجعل العالم في وضع أكثر أمانا على الإطلاق"، وفق تعبيرها.

ودعت إسرائيل الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إلى عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية مقابل "وعود فارغة".

ونقلت "رويترز" عن كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين بيانا مشتركا، قالا فيه إنهما "يعتقدان أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من الإرهابيين".



وأضاف المسؤولان الإسرائيليان أن "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص بمن فيهم أمريكيون، ولا يمكن أن نصدق أن الولايات المتحدة سترفع تصنيفها كمنظمة إرهابية"، على حد تعبيرهما.



وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة مقابل تأكيدات إيرانية بشأن كبح جماح قوات الحرس الثوري الذي يمثل قوة النخبة، في خطوة تأتي وسط جهود لإحياء اتفاق عام 2015 الذي حدت بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.



وكان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد بحث في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، التحديات الأمنية المشتركة ‏لإسرائيل والولايات المتحدة.‏



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إلى أنه "في مقدمة هذه التحديات التي بحثها هاليفي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أمريكا، أمس الخميس، التهديد الإيراني، من خلال توسيع خطة التعاون والاستعداد العملياتي، مع التأكيد على أنظمة التنسيق بين الجيشين".



وأوضح أدرعي أن "زيارة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى الولايات المتحدة كانت تهدف للمشاركة في ندوة أمنية استراتيجية إلى جانب نظرائه في الهيئات المشتركة الأمريكية، وفي القيادتين "سنتكوم" والأوروبية "يوكوم" للجيش الأمريكي".