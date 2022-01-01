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صور..عشرات القتلى في قصف موقع عسكري في ميكولاييف الأوكرانية

السبت 19 مارس 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور..عشرات القتلى في قصف موقع عسكري في ميكولاييف الأوكرانية



ميكولاييف (أوكرانيا):

 

 قتل عشرات الأشخاص في هجوم استهدف الجمعة ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، كما ذكر شهود عيان السبت، بينما ما زالت عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال الجندي مكسيم (22 عاما) في الموقع إن “مئتي جندي على الأقل كانون نائمين في الثكنة”. وأضاف “تم انتشال خمسين جثة على الأقل لكننا لا نعرف كم عدد الذين ما زالوا تحت الأنقاض”. وأوضح يفغينيتش وهو جندي آخر أن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط مئة قتيل.

وقال أحد عناصر الإنقاذ “نواصل العد لكن من المستحيل أن نعرف نظرا لحالة الجثث”.

ودمر الموقع الكائن في شمال هذه المدينة بالكامل بعد أن أصابته ستة صواريخ صباح الجمعة. ولم تنشر السلطات الأوكرانية أي معلومات عن عدد القتلى.

 

واكتفى حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم صباح السبت بالقول في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إن الروس “نفذوا بشكل جبان ضربات صاروخية ضد جنود نائمين”. وأضاف “ما زالت عملية الإنقاذ جارية”.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو نصف مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لقصف من منطقة خيرسون المجاورة، الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأوضح أن “القصف يحدث بسرعة كبيرة لدرجة أننا لا نستطيع رصده وتشغيل نظام” الإنذار، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة “أوكرانيسكا برافدا”.

وتشهد ميكولاييف والمنطقة المحيطة بها قتالاً عنيفاً وقصفا روسيا. وتعد المدينة استراتيجية لأنها آخر حاجز قبل مدينة أوديسا الساحلية.

 

(أ ف ب)

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