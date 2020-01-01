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قراصنة يواصلون تسريب بيانات شخصية لرئيس "الموساد" (صور)

السبت 19 مارس 2022 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة يواصلون تسريب بيانات شخصية لرئيس "الموساد" (صور)



القدس المحتلة/سما/

واصلت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها “الأيادي المفتوحة” نشر بيانات شخصية لرئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) “ديفيد بارنيع”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” السبت، إن القراصنة المشتبه في كونهم إيرانيين، نشروا عبر قناتهم على “تليغرام” استمارة ضريبية لرئيس الموساد يرجع تاريخها إلى عام 2020 وتحتوي على معلومات حول راتبه ومدخراته ومعاشه التقاعدي.

وأشارت إلى أن المنشور الأخير يتناقض مع ادعاءات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن المواد الموجودة بحوزة “الأيادي المفتوحة” قديمة فقط.

والأربعاء، وفي أول ظهور لها، نشرت “الأيادي المفتوحة” صورا ومعلومات شخصية عن “بارنيع”، الذي يترأس “الموساد” من الأول من يونيو/حزيران 2021، بحسب وكالة “نور نيوز” المقربة من النظام الإيراني.

وأظهر مقطع مصور بثه القراصنة على “تليغرام” صورا شخصية لرئيس “الموساد” وتذاكر طيران طلبها ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته وصورة عبر الأقمار الصناعية لما يُزعم أنه منزله الخاص وسط إسرائيل.

لكن تل أبيب، قللت وقتها، من أهمية الوثائق التي تم تسريبها لرئيس الموساد.

ونفى مكتب بينيت، أن تكون تلك البيانات تم الاستيلاء عليها من الهاتف الشخصي لـ “بارنيع”، قائلا إن الحديث يدور عن “بيانات قديمة”، وفق قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.



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