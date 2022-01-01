  1. الرئيسية
  2. الرياضة

عنوان الخبر المؤسف لريال مدريد قبل الكلاسيكو

السبت 19 مارس 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عنوان الخبر المؤسف لريال مدريد قبل الكلاسيكو



وكالات/سما/

أعلن ريال مدريد، السبت، أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم التقليدي برشلونة، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.


وينتظر عشاق الكرة الكلاسيكو الناري، الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.


وأوضح المدير الفني للفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن كريم بنزيمة لن يشارك في المباراة أمام برشلونة، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى.


ويشكل غياب بنزيمة ضربة قوية للمتصدر ريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.


كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي، التي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب".

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 25 مارس و29 منه في مرسيليا وليل على التوالي.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي، الإثنين، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة، من بينها ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، وربما حتى منح الفرصة لإيدين هازار أو غاريث بيل، المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

#ريال مدريد #كريم بنزيما #الكلاسيكو #ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار بحي الشجاعية بغزة

تحليل استخباراتي خطير للبنتاجون : بوتين قد يستخدم السلاح النووي ضد الغرب

الفنان هاني رمزي ضابط إسرائيلي قتيل بإعلام إيران

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

موعد حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد فلكيا في عدة دول عربية

تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

الأخبار الرئيسية

==

قراصنة يواصلون تسريب بيانات شخصية لرئيس "الموساد" (صور)

اسرائيل : الموساد سيواصل العمل من قاعدته في أربيل ضد ايران ..

العملية العسكرية الروسية

الرئيس البيلاروسي: إذا لم توقع كييف اتفاقا مع موسكو لإنهاء الحرب سيتعين عليها التوقيع على الاستسلام

لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

عملية طعن

فيديو.. عملية طعن في مدينة القدس وإصابة مستوطن بجراح

الاتصالات الفلسطينية