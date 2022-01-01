عنوان الخبر المؤسف لريال مدريد قبل الكلاسيكو

وكالات/سما/

أعلن ريال مدريد، السبت، أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم التقليدي برشلونة، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.



وينتظر عشاق الكرة الكلاسيكو الناري، الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.



وأوضح المدير الفني للفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن كريم بنزيمة لن يشارك في المباراة أمام برشلونة، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى.



ويشكل غياب بنزيمة ضربة قوية للمتصدر ريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين.



كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي، التي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب".

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 25 مارس و29 منه في مرسيليا وليل على التوالي.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي، الإثنين، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة، من بينها ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، وربما حتى منح الفرصة لإيدين هازار أو غاريث بيل، المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.