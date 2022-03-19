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العملات الرقمية: سعر البيتكوين يقفز لـ 39 ألف دولار

السبت 19 مارس 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العملات الرقمية: سعر البيتكوين يقفز لـ 39 ألف دولار



وكالات / سما /

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 19/3/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.75 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 1.44% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.65%، ما يعادل انخفاض قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.37% لتسجل نحو 39,404 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.05%  لتسجل نحو 2,634 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01%  لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 370 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.7642 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.71% لتسجل نحو 88 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 0.8016 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.64% لتسجل نحو 82 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX)  بنسبة 2.81% لتسجل نحو 69 دولار.

#العملات الرقمية #البيتكوين

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