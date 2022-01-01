لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

وكالات - سما-

ذكر سلاح الجو الروسي أنه دمر ترسانة صواريخ في منطقة ايفانو-فرانكيفسك الأوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الصاروخ كينجال (الخنجر) ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في ديلياتين في جنوب غرب أوكرانيا أمس الجمعة.

ولم يتسن التحقق من المعلومة ،ولكنها إذا كانت صحيحة فسوف تكون المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا منذ بداية الحرب عن استخدام صاروخها الباليستي الجديد جو أرض. وقالت الوزارة إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الصاروخ على الإطلاق في القتال.

ويتم إطلاق صواريخ كينجال من مقاتلات إم أي إف31- ،الذي يمكنه ضرب أهداف على مسافة تصل لألفين كيلومتر،وفقا لروسيا. وتتجاوز سرعة الصواريخ سرعة الصوت بمرات عدة ،ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من ستة آلاف كيلومترات في الساعة.