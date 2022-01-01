  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا

السبت 19 مارس 2022 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة ..روسيا تستخدم صاروخ أسرع من الصوت لتدمير مستودع ذخيرة في أوكرانيا



وكالات - سما-

 ذكر سلاح الجو الروسي أنه دمر ترسانة صواريخ في منطقة ايفانو-فرانكيفسك الأوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت.   وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الصاروخ كينجال (الخنجر) ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في ديلياتين في جنوب غرب أوكرانيا أمس الجمعة.

ولم يتسن التحقق من المعلومة ،ولكنها إذا كانت صحيحة فسوف تكون المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا منذ بداية الحرب عن استخدام صاروخها الباليستي الجديد جو أرض. وقالت الوزارة إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الصاروخ على الإطلاق في القتال.

ويتم إطلاق صواريخ كينجال من مقاتلات إم أي إف31- ،الذي يمكنه ضرب أهداف على مسافة تصل لألفين كيلومتر،وفقا لروسيا. وتتجاوز سرعة الصواريخ سرعة الصوت بمرات عدة ،ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من ستة آلاف كيلومترات في الساعة.

الأكثر قراءة اليوم

كيف قتل الأوكرانيون “الجنرالات الروس الأربعة”؟.. تفاصيل مثيرة تُنشر لأول مرة

مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار بحي الشجاعية بغزة

تحليل استخباراتي خطير للبنتاجون : بوتين قد يستخدم السلاح النووي ضد الغرب

الفنان هاني رمزي ضابط إسرائيلي قتيل بإعلام إيران

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

واشنطن : نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من زيارة بشار الاسد للإمارات

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

عملية طعن

فيديو.. عملية طعن في مدينة القدس وإصابة مستوطن بجراح

تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

واشنطن : نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من زيارة بشار الاسد للإمارات

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

الاتصالات الفلسطينية