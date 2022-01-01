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السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل: روسيا تعمدت استهداف المعابد والمراكز اليهودية

السبت 19 مارس 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل: روسيا تعمدت استهداف المعابد والمراكز اليهودية



القدس المحتلة/سما/

قالت السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل على حسابها الرسمي في فيسبوك، الجمعة، إن "روسيا تعمدت استهداف المعابد والمراكز اليهودية في أوكرانيا "يواصل النازيون الروس تدمير المعابد اليهودية ومراكز الثقافة اليهودية عن عمد في جميع أنحاء أوكرانيا".

وتساءلت السفارة "ما الذي يجب أن يحدث أيضًا للحكومة الإسرائيلية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن النفس؟" وأرفقت عددا من الصور لمواقع يهودية تضررت خلال القتال، دون تقديم دليل آخر يؤكد استهداف المتعمد.

وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، قد انتقد مرارا "رفض إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، حتى المعدات الدفاعية مثل الخوذات والدروع الواقية من الرصاص"، غير أن إسرائيل قامت بإرسال مساعدات إنسانية كبيرة لأوكرانيا.

وكانت إسرائيل قد اتخذت موقفا حذرا للحفاظ على علاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا، حيث تحافظ الأخيرة على وجود عسكري في سوريا وتتفاوض على عودة إيران إلى الاتفاق النووي.

ووصفت إسرائيل "حيادها" باعتباره أحد الأصول التي سمحت لرئيس الوزارء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالوساطة بين كييف وموسكو، لكن كورنيتشوك رفض هذا العذر لعدم دعم أوكرانيا بشكل أكثر نشاطًا بعد الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط المنصرم

وفي السياق سيلقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كلمة أمام الكنيست الإسرائيليين عبر الفيديو كونفرنس الأحد الوشيك.

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