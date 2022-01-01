  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شاكيد: نحو 8000 لاجئ أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية

السبت 19 مارس 2022 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: نحو 8000 لاجئ أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة داخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، إن من بين 12600 أوكراني فروا إلى إسرائيل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير /شباط المنصرم، يوجد منهم 8000 لاجئ لا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في إسرائيل، ما يقرب من 30 بالمئة - حوالي 3650 - مؤهلون للهجرة بموجب قانون العودة الإسرائيلي أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في إسرائيل".

وأضافت شاكيد أن 1050 آخرين منهم غادروا إسرائيل إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل،

ووفقا لموقع واينت الإخباري الإسرائيلي" مُنع 290 من الدخول إلى البلاد" وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 7900 أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وكانت شاكيد قد حددت الأسبوع المنصرم عدد اللاجئين غير اليهود بـ 5000 - بالإضافة إلى 20000 أوكراني على تأشيرات سياحية في إسرائيل قبل اندلاع الحرب. وأعلنت لاحقا، أنه سيتم منح أقارب الإسرائيليين حق الدخول بعد احتجاج عام على الغطاء.

وتعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل للغاية في إسرائيل، حيث حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول اسرائيل..

وفي السياق قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 100 ألف أوكراني فروا من البلاد منذ الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين الآن أكثر من 3.1 مليون.

#أوكرانيا #إسرائيل #الجنسية

الأكثر قراءة اليوم

كيف قتل الأوكرانيون “الجنرالات الروس الأربعة”؟.. تفاصيل مثيرة تُنشر لأول مرة

زيلينسكي يعلن الاستسلام!!

مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار بحي الشجاعية بغزة

تحليل استخباراتي خطير للبنتاجون : بوتين قد يستخدم السلاح النووي ضد الغرب

الفنان هاني رمزي ضابط إسرائيلي قتيل بإعلام إيران

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

تفاصيل جديدة .. بهذه الحيلة يتم جلب الأوكرانيات الهاربات من الحرب للعمل بالدعارة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

عملية طعن

فيديو.. عملية طعن في مدينة القدس وإصابة مستوطن بجراح

تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

واشنطن : نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من زيارة بشار الاسد للإمارات

فيديو..الرئيس السوري بشار الاسد يصل دولة الامارات ويجتمع مع محمد بن زايد ومحمد بن راشد

الاتصالات الفلسطينية