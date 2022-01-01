شاكيد: نحو 8000 لاجئ أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة داخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، إن من بين 12600 أوكراني فروا إلى إسرائيل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير /شباط المنصرم، يوجد منهم 8000 لاجئ لا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في إسرائيل، ما يقرب من 30 بالمئة - حوالي 3650 - مؤهلون للهجرة بموجب قانون العودة الإسرائيلي أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في إسرائيل".

وأضافت شاكيد أن 1050 آخرين منهم غادروا إسرائيل إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل،

ووفقا لموقع واينت الإخباري الإسرائيلي" مُنع 290 من الدخول إلى البلاد" وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 7900 أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وكانت شاكيد قد حددت الأسبوع المنصرم عدد اللاجئين غير اليهود بـ 5000 - بالإضافة إلى 20000 أوكراني على تأشيرات سياحية في إسرائيل قبل اندلاع الحرب. وأعلنت لاحقا، أنه سيتم منح أقارب الإسرائيليين حق الدخول بعد احتجاج عام على الغطاء.

وتعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل للغاية في إسرائيل، حيث حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول اسرائيل..

وفي السياق قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 100 ألف أوكراني فروا من البلاد منذ الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين الآن أكثر من 3.1 مليون.