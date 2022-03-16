تقرير السعادة العالمي .. فنلندا "الأسعد" عالميًا ولبنان "الأتعس" عربيًا

وكالات / سما /

للعام الخامس على التوالي، صُنفت فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم، جاء هذا التقييم في تقرير السعادة العالمي 2022، الذي أعد بتكليف من الأمم المتحدة وُنشر يوم الجمعة.

وتقدمت فنلندا في هذا التصنيف، كما في السنوات السابقة، على البلدان الأخرى بعدة مئات من النقاط. وضمت المراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى فنلندا، الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا، في حين حلّت في المراكز العشرة الأولى أيضا، لوكسمبورغ والسويد والنرويج ونيوزيلندا.

وفي هذا التصنيف، انتقلت روسيا في هذا الترتيب إلى المرتبة 80، وكانت العام الماضي في المرتبة 60، فيما غطت هذه الدراسة 146 دولة.

عربيًا، حل لبنان في المرتبة الأولى بين الدول الأقل سعادة، وجاء الأردن في المرتبة الثانية عربياً بين أقل الدول العربية على مؤشر السعادة.

وشمل التقرير 146 دولة، حيث تذيلت اليمن وموريتانيا والأردن ولبنان الترتيب العربي من حيث السعادة، وجاءت في المراكز 132 و133 و134 و145 على التوالي.

وحققت ليبيا والعراق مركزين متقدمين نسبياً، 86 و107 على التوالي، على الرغم من التدهور الأمني في البلدين.

يُذكر أن تقرير السعادة العالمية ينشر منذ عام 2012، ويأخذ الباحثون في الاعتبار عند اعداده مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدعم الاجتماعي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، واحترام الحريات المدنية، والأمن الوظيفي، ومستوى الفساد، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي العام.

من بين عوامل السعادة بالنسبة لسكان فنلندا، غالبا ما يتم ذكر القرب من الطبيعة، وبيئة معيشية آمنة، وتوافر الخدمات الأساسية والضرورية.



