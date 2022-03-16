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تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"

السبت 19 مارس 2022 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات متسارعة ..روسيا تحكم قبضتها على ماريوبول وزيلينسكي يدعو إلى "محادثات جدية"



وكالات - سما-

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، السبت، نداء إلى موسكو، معتبرا أن "الوقت حان" للبحث في "السلام والأمن" وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الليلة الماضية، أنها فقدت قدرتها على الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا"، بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

وكانت ماريوبول، بموقعها الإستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفا منذ بدء الحرب في 24 شباط/ فبراير الماضي، وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الغرب ومنطقة دونيتسك في الشرق والتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم، أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف؛ وأضافت أن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف.

وأظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية أن القوات الروسية تحفر خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتها، مما يشير إلى أن الروس يعتزمون إطالة أمد الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد من جراء الحرب؛ ولفتت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا "ملحة بشكل متزايد"، بظل وجود أكثر من 200 ألف شخص بلا ماء في منطقة دونيتسك وحدها، مشيرة إلى "نقص خطير" في الغذاء والماء والأدوية في مدن مثل ماريوبول وسومي.

#فولوديمير زيلينسكي #الحرب الروسية الاوكرانية

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