واشنطن : نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من زيارة بشار الاسد للإمارات

وكالات - سما-

علّقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد إلى الإمارات، ولقائه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد وحاكم دبي، محمد بن راشد.

وقال المتحدث باسم الخارجية "نيد برايس" يوم السبت: “نشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد، الذي يظل مسؤولاً عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين”.

وأضاف برايس بحسب ما نقلت عنه مراسلة وكالة “رويترز”، هوميرا باموك: “نحث الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على أن تتذكر بعناية الفظائع المروعة التي فرضها النظام على السوريين على مدار العقد الماضي”.

وتابع: “فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية والأمن إلى البلاد”.