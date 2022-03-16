"الصحة الإسرائيلية" تسجّل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 2204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، و6,971 إصابة يوم أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10417 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020، بعد تسجيل 12 حالة وفاة في الـ 48 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمعطيات، واصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 291 مصابا منهم 135 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أعربت "الصحة الإسرائيلية" عن قلقها من معدلات التطعيم المنخفضة بالجرعة الرابعة في صفوف من هم فوق الستين عامًا، حيث لم يتلقى التطعيم بعد نحو 70% من هذه الفئة.

وأكدت أن الجرعة الرابعة توفّر حماية أربعة أضعاف من الإصابات الخطيرة وحالات الوفاة بالمقارنة مع تلقي ثلاث جرعات فقط.

وكانت "الصحة الإسرائيلية" قد أعلنت اكتشاف حالتا اصابة مؤكدة بالمتحور الجديد الذي يجمع "أوميكرون" و"ba2" وهو متحور غير معروف بعد في العالم.