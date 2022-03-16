الفنان هاني رمزي ضابط إسرائيلي قتيل بإعلام إيران

وكالات - سما-

تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة للفنان المصري هاني رمزي من فيلم "أبو العربي" على أنها صورة لضابط إسرائيلي قتيل بهجمات أربيل التي انطلقت من إيران.

فقد انخرطت منصات ووسائل إعلام إيرانية، ومدوّنون، ضمن حملة واسعة للترويج بشأن مقتل ضباط إسرائيليين، أبرزهم ضابط يُدعى "هانيرمزي"، وروجت الأمر على أنه حقيقة.

وسخر رواد مواقع التواصل من رواية الحرس الثوري الإيراني، والشخصيات المقربة منه، والتي ادعت مقتل ضباط في الموساد الإسرائيلي خلال الهجوم على أربيل.

ما جعل الفنان المصري يرد مازحاً عن طريق تغريدة على موقع تويتر، من خلال إعادة نشر تغريدة فيها صورته قال فيها صاحب الحساب "برأيكم كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران بعد نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل؟، صورة للضابط الذي تم قتله بأربيل هاني رمزي، حسب مصادر قريبة من الموساد". وجاء رد الفنان هاني رمزي على الصورة اسم الضابط الشهيد "أبو العربي" وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح".

تويتة هاني رمزي

ما جعل الصفحات وحسابات المواقع الإخبارية تسارع لحذف المنشور بعد معرفة حقيقة الصورة وسخرية المتابعين من كثرة تداولها.

وترجع الأحداث إلى هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق بـ12 صاروخاً باستهداف مركز إسرائيلي للتآمر نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت غالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد هذا الهجوم.