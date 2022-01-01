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وزيرة إسرائيلية تصف زملاءها بـ"المنافقين" على خلفية أزمة اللاجئين من أوكرانيا وإثيوبيا

الخميس 17 مارس 2022 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية تصف زملاءها بـ"المنافقين" على خلفية أزمة اللاجئين من أوكرانيا وإثيوبيا



القدس المحتلة / سما /

هاجمت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، زملاءها واصفة إياهم بـ"المنفاقين" فيما يتعلق بالتمييز في معاملة إسرائيل للاجئين من أوكرانيا وأولئك القادمين من إثيوبيا.

وقالت الوزيرة لموقع Ynet: "الحقيقة معروفة للجميع وأحيانا لا يحب الناس سماع الحقيقة.. أنا قلت الحقيقة. هناك مستوى معين من النفاق نحتاج إلى محوه. والعلاج الوحيد عرض كل شيء على الطاولة ليراه الجميع".

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، هاجمت تامانو شطا زملاءها لرفضهم تقديم نفس القدر من التعاطف والدعم لليهود الإثيوبيين الذين يسعون إلى الفرار من بلدهم، الذي يعرضونه الآن للاجئين الأوكرانيين.

واعتبرت أن "هذا هو نفاق العرق الأبيض... يجب أن نعمل على تعزيز هجرة اليهود من إثيوبيا، الذين يفرون أيضا من الحرب"، مضيفة: "بصفتي إثيوبية، يمكنني أن أقول لكم إنني أعمل من أجل يهود الهند وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، كما أفعل من أجل مجتمعي".

ردا على ذلك، قال وزير الشتات نحمان شاي: "نحن من أوروبا".

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