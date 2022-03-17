وصول بعثة فريق شباب رفح إلى بيت لحم للمشاركة في بطولة القدس والكرامة

بيت لحم / سما /

بيت لحم 17-3-2022 وفا- وصلت إلى بيت لحم، اليوم الخميس، قادمة من مدينة رفح في قطاع غزة، بعثة فريق شباب رفح للمشاركة في بطولة القدس والكرامة الكروية، التي تقام تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتضم البعثة 21 لاعبا وإداريا (14 لاعبا و7 إداريين) حيث كان من المفترض أن تضم 20 لاعبا، إلا أن سلطات الاحتلال منعت 6 منهم من مرافقة البعثة.

وكان في استقبال البعثة محافظ بيت لحم كامل حميد، ونائب مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد إبراهيم العبسي، وعضو اتحاد كرة القدم صلاح الجعبري، ومدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الجنوب ناجح العزة.

وقال حميد: "نعتز بهذا الحدث ونأمل أن يكون فاتحة للقاءات أخرى مستقبلية، مع إزالة كل المعوقات الاحتلالية"، وأضاف: "اليوم نرسل للمؤسسات الدولية رسالة مفادها أن عليكم التدخل من أجل تسهيل حركة الرياضيين والرياضة دون وجود إعاقات تؤثر على مسيرتها نحو التطور".

من جانبه، قال رئيس البعثة، رئيس نادي شباب رفح جلال أبو نار: "رغم المعاناة بسبب الإجراءات الاحتلالية لكن السعادة تغمرنا ونحن نجد أنفسنا بين الأحبة والأهل في بيت لحم، نأتي ونحمل الأمل من غزة الحبيبة" مؤكدا أن الفوز تحقق قبل المشاركة وهو بوصولهم لبيت لحم.

يذكر أن البطولة ستنطلق في الـ 19 آذار/ مارس الجاري المقبل، وستشارك فيها ثلاثة أندية أردنية هي: الوحدات، والفيصلي، والرمثا، وثلاثة أندية فلسطينية هي: شباب الخليل، وشباب رفح، وجبل المكبر، وستحتضن منافسات البطولة ثلاثة ملاعب هي: فيصل الحسيني، وهواري بومدين، والجامعة العربية الأمريكية، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين.