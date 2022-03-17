  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس التركي يعرض استضافة "قمة إنهاء الحرب" بين بوتين وزيلينسكي

الخميس 17 مارس 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التركي يعرض استضافة "قمة إنهاء الحرب" بين بوتين وزيلينسكي



وكالات - سما-

أفادت الرئاسة التركي في بيان، اليوم الخميس، أن رجب طيب أردوغان أعلن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي استعداده لاستضافته مع رئيس أوكرانيا فولادمير زيلينسكي لإجراء محادثات تستهدف إنهاء الحرب" في ما أعلن وزير الخارجية التركي أن نظيره الأوكراني طلب من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.

ومن جهته أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أثناء زيارة له إلى لفيف في غرب أوكرانيا، أن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا طلب الخميس من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.

وأوضح تشاوش أوغلو أن "أوكرانيا قدّمت عرضًا لاتفاق أمني جماعي: الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وألمانيا"، مؤكدًا أن "روسيا الاتحادية لم ترَ أي مانع لذلك"

ومن جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.وأضاف كوليبا عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

 

 
 

الأكثر قراءة اليوم

"فايننشال تايمز": اتفاق وشيك لانهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يتضمن 15 نقطة

شاهد الصور : أبناء “الضيف” يودعون جدهم

"هآرتس": الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل وما يجري جنون غير مسبوق

هجوم ناري من الفلسطينيين على أصالة .. لن تصدق ماذا فعلت !!

بالفيديو: اختراق حاسوب رئيس "الموساد" ونشر وثائق سرية ومعلومات شخصية عنه

المخابرات البريطانية تكشف عن “نقطة تحول” في حرب أوكرانيا.. خسائر فادحة ومقاومة شرسة

وفاة والد قائد كتائب القسام محمد الضيف

الأخبار الرئيسية

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي

روسيا تربط تفشى أمراض معدية خطيرة في أراضيها وأوكرانيا بأنشطة البنتاغون البيولوجية في "كييف"

سلالة جديدة من كورونا تنتشر في الصين وألمانيا وتهدد العالم

اتحاد المعلمين : تعليق دوام المدارس بالضفة جزئيا طيلة الأسبوع القادم

2022-03-17_10-26-05_498609

المخابرات البريطانية تكشف عن “نقطة تحول” في حرب أوكرانيا.. خسائر فادحة ومقاومة شرسة

الاتصالات الفلسطينية