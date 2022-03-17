الرئيس التركي يعرض استضافة "قمة إنهاء الحرب" بين بوتين وزيلينسكي

أفادت الرئاسة التركي في بيان، اليوم الخميس، أن رجب طيب أردوغان أعلن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي استعداده لاستضافته مع رئيس أوكرانيا فولادمير زيلينسكي لإجراء محادثات تستهدف إنهاء الحرب" في ما أعلن وزير الخارجية التركي أن نظيره الأوكراني طلب من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.

ومن جهته أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أثناء زيارة له إلى لفيف في غرب أوكرانيا، أن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا طلب الخميس من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.

وأوضح تشاوش أوغلو أن "أوكرانيا قدّمت عرضًا لاتفاق أمني جماعي: الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وألمانيا"، مؤكدًا أن "روسيا الاتحادية لم ترَ أي مانع لذلك"

ومن جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.وأضاف كوليبا عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.