لتخفيض ضغط الدم.. 6 أنواع من الأطعمة "مهمة جدا"

وكالات / سما /

المحافظة على ضغط الدم ضمن الوضع الطبيعي ليس ترفا، بل هو ضرورة لضمان صحة جيدة، ويمكن تطبيق ذلك عن طريق اختيار أنواع معينة من الأطعمة.

وقال موقع عيادة "كليفلاند" الصحية إن الأطعمة الغنية بفيتامينات "سي " و"إي" تساعد في خفض ضغط الدم.

وارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى، ويعاني من هذه المشكلة نحو 1.28 مليار نسمة في العالم، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويلجأ الكثيرون إلى الأدوية لعلاج هذه المشكلة والحد منها، لكن يمكن عبر خطوات أسهل معالجة ضغط الدم، وذلك بتناول المجموعات الغذائية التالية:

المجموعة الأولى: الأطعمة الغنية بفيتامين سي

وتشمل هذه المجموعة البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال.

المجموعة الثانية: الأطعمة الغنية بفيتامين إي

وتشمل هذه المجموعة الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني.

المجموعة الثالثة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

ويساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.

المجموعة الرابعة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم

والسيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي، ويمكن الحصول على السيلينيوم من المأكولات الروبيان، بالإضافة إلى الدجاج والديك الرومي.

المجموعة الخامسة: الأطعمة الغنية بـ"إل-أرجينين"

تساعد هذه المادة في استرخاء العضلات وتظهر أبحاث أنها قادرة على المساعدة في خفض ضغط الدم، وتوجد هذه المادة في الدواجن والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

المجموعة السادسة: الأطعمة الغنية بالكالسيوم

إن تناول كمية تتراوح بين 1000- 1500 ملليغرام من الكالسيوم يوميا يمكن أن يحسّن ضغط الدم، ويمكن الحصول على هذه الكمية من الخضار ذات الأوراق الداكنة مثل البروكلي، والفاصوليا والبازلاء المجففة.