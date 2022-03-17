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نفاد سريع للبطارية.. مستخدمو آيفون غاضبون من التحديث الجديد

الخميس 17 مارس 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفاد سريع للبطارية.. مستخدمو آيفون غاضبون من التحديث الجديد



وكالات / سما /

بعد شهور من الترقب، طرحت شركة "أبل" الأميركية تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، لكن سرعان ما عبر مستخدمو "آيفون" عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العديد من مستخدمي "آيفون" قالوا إنهم لاحظوا نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.

وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: "هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4.. انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية".

ونشر آخر صورة توضح كيف تستنزف بطاريته منذ تثبيت التحديث الجديد، وعلق عليها بالقول "SOS Apple" (النجدة).

وعلّق الخبير في الهواتف، أدريان كينغسلي، على هذه المشكلة بالقول: "يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون إلى تفعيل الكثير من التطبيقات في الخلفية، ويمكن أن يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام".

وتابع: "هذه العملية تسمى إعادة معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي الانطباع بأن الشحن ينفد بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك".

ودعا كينغسلي المستخدمين إلى مراقبة "صحة البطارية"، من خلال "Settings"، ثم "Battery"، وبعدها "Battery Health"، ثم اختيار "Peak Performance Capability".

#البطارية #آيفون #المستخدمين #أبل

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