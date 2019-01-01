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العمل بغزة تتحدث عن تصاريح العمال في الداخل المحتل

الخميس 17 مارس 2022 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تتحدث عن تصاريح العمال في الداخل المحتل



غزة/ سما /

كشف ممثل وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل بغزة عبد الله الجمل، اليوم الخميس، تفاصيل هامة حول طبيعة التصاريح المتوقع صدروها للعمال في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال الجمل في تصريح إذاعي لصوت الوطن، إنه "حال إصدار تصاريح لن تكون تحت مسمى عامل وإنما احتياجات اقتصادية أو خاصة، وهذا التصريح يسمح لحامله التعاقد من أجل العمل ولكن دون حقوق أو تأمين صحي".

وأكد أنه حتى اللحظة قمنا بتسليم عدد 2000 مرشح وليس تصريح للشؤون المدنية، وذلك من أجل استكمال الإجراءات لدى الاحتلال.

وأوضح الجمل، أنه فور انتهاء الإجراءات سنقوم بتسليم التصاريح للعمال في مختلف محافظات قطاع غزة من خلال إرسال رسائل SMS.

وتابع: "نحن ننتظر رد الاحتلال بحيث جميع البيانات جاهزة لدينا وتم دمج كشوفات 2019-2020 ضمن الكشوفات الخاصة بوزارة العمل".

وذكر الجمل، أن عدد 2000 مرشح ينقسم إلى جزء من كشوفات 2019- 2020 والجزء الآخر ممن سجلوا عبر الرابط الموحد لدى الوزارة.

وأفاد بأنه تم إدراج جميع التخصصات ضمن العدد المرشح، متخذين سياسة التوزيع النسبي لمختلف المحافظات وفق شروط معلنة في شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة ألا يكون على المرشح منع أمني.

 وبين الجمل أن الغرفة التجارية زارت وزارة العمل قبل أسبوعين وتحدثت بملفات سجلات 2019 و2020 كونهم متضررين ودفعوا مبالغ كبيرة للحصول على تصريح، ولهم تفضيلات في كشوفات الوزارة للحصول على تصريح.

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