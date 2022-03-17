تأجيل مباراة ونقل 3 مباريات .. جدول جديد لمباريات الدوري

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن جدول مباريات الأسبوع القادم في دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

وأجل اتحاد الكرة مواجهة شباب رفح وغزة الرياضي بسبب مشاركة الزعيم في بطولة القدس والكرامة، فيما نقل مباراة الهلال واتحاد خانيونس ليوم الثلاثاء بدلاً من السبت، فيما نقل مباراة خدمات خانيونس وأهلي النصيرات لتقام يوم الأحد بدلاً من السبت أيضاً.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيت حانون على ملعب خانيونس بدلاً من ملعب فلسطين تنفيذاً لعقوبة لجنة الانضباط.

مواعيد المباريات كما هو موضح في الجدول التالي:



