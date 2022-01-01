هجوم ناري من الفلسطينيين على أصالة .. لن تصدق ماذا فعلت !!

رام الله / سما /

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تعرض الفنانة أصالة لانتقادات لاذعة وهجوم حاد من متابعيها الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الهجوم بسبب إعجاب أصالة بتغريدة على موقع تويتر، مسيئة لدولة فلسطين، وجاء نصها: “روحت فيها يا بوتين، ما دام الفلسطينيين واقفين معاك، ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا وضيعوها”.

وبعد الهجوم الكبير عليها، قامت أصالة بالاعتذار من الجمهور الفلسطيني عبر تغريدة بموقع تويتر، قائلة: “أحيانا بعمل لايك بسرعة دون ما أعرف محتوى التغريدة، ولا يعتبر ذلك تبريرا عما فعلت، ولكني لن أكررها مرة أخرى.”

وفي وقت سابق، وضع الفنان رامي صبري صديقته المطربة أصاله في موقف محرج، بعدما قام بنشر البرومو الخاص بأغنيته الجديدة “مع نفسي” عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” قبل طرحه لها.

حيث تلقى رامي تعليقات التهنئة من الجمهور والأصدقاء، وفاجئته أصالة بـتعليق أثار سخرية الجمهور منها، حيث قالت أصالة:” بتجنن الأغنية راموتي”، ليرد عليها رامي صبري بتعليق ساخر قائلًا:” لسه منزلتش حبيبتي”.