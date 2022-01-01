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عقوبات اتحاد الكرة .. نقل مباريات وإيقاف 3 مدربين و4 لاعبين

الخميس 17 مارس 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات اتحاد الكرة .. نقل مباريات وإيقاف 3 مدربين و4 لاعبين



غزة / سما /

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط التي أوقعت عقوبات الجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي جاءت على النحو التالي.

- نقل مباراة لنادي الأهلي الفلسطيني من ملعبه لتقام على ملعب آخر

- إيقاف الكابتن توفيق الهندي المدير الفني لفريق الأهلي مباراة رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف الكابتن هاني المدهون المدير الفني لفريق المجمع الإسلامي مباراة رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف حارس مرمى المجمع الاسلامي رضوان اليازجي 5 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف المدرب العام لنادي شباب خانيونس حسن حنيدق مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

إيقاف لاعب نادي شباب خانيونس معاذ عواد 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب نادي خدمات البريج محمود بدوان 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب بيت حانون الأهلي محمود وادي 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

#اتحاد الكرة #عقوبات

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