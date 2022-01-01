عقوبات اتحاد الكرة .. نقل مباريات وإيقاف 3 مدربين و4 لاعبين

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط التي أوقعت عقوبات الجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي جاءت على النحو التالي.
- نقل مباراة لنادي الأهلي الفلسطيني من ملعبه لتقام على ملعب آخر
- إيقاف الكابتن توفيق الهندي المدير الفني لفريق الأهلي مباراة رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف الكابتن هاني المدهون المدير الفني لفريق المجمع الإسلامي مباراة رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف حارس مرمى المجمع الاسلامي رضوان اليازجي 5 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف المدرب العام لنادي شباب خانيونس حسن حنيدق مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
إيقاف لاعب نادي شباب خانيونس معاذ عواد 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب نادي خدمات البريج محمود بدوان 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب بيت حانون الأهلي محمود وادي 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.