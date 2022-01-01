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نادٍ ينسحب من بطولة القدس والكرامة

الخميس 17 مارس 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ ينسحب من بطولة القدس والكرامة



رام الله / سما /

أعلن خالد الزعبي، رئيس نادي الرمثا، انسحاب فريق كرة القدم من المشاركة في بطولة القدس والكرامة التي تنطلق اعتبارا من السبت المقبل في فلسطين.

وكتب الزعبي عبر حسابه في "فيس بوك"، عقب خسارة فريقه نهائي درع الاتحاد: "أعلن الانسحاب من بطولة القدس والكرامة، احتجاجا على الظلم التحكيمي".

وأبدى عدد من جماهير نادي الرمثا، تحفظها على ما كتبه الزعبي عبر حسابه في "فيس بوك" من خلال التعليقات، حيث طالبوا بالعدول عن القرار، مشيرين إلى أن الفريق لم يقدم ما يشفع له لتحقيق الفوز.

وكان فريق الرمثا قد رفض صعود منصة التتويج في بطولة الدرع احتجاجا على الظلم التحكيمي وعدم احتساب الوقت بدل الضائع بشكل كاف.

ويفترض أن تتوجه وفود الفيصلي والرمثا والوحدات إلى فلسطين، غدا الخميس، للمشاركة في بطولة القدس والكرامة.

#بطولة القدس والكرامة

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