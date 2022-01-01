6 لاعبين يعززون صفوف شباب رفح في بطولة القدس والكرامة

غزة / سما /

لا زال ينتظر نادي شباب رفح إنهاء كافة إجراءات سفر البعثة للضفة الغربية المتوقع أن يكون صباح غداً الخميس للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي ينظمها اتحاد كرة القدم بمشاركة 3 أندية أردنية يوم التاسع عشر من مارس الجاري.

وقالت مصادر صحفية إن شباب رفح حصل على تصاريح لعدد 14 لاعب من قائمة الفريق فيما لم تتضح الرؤية حول مصير بقية أفراد الفريق والبعثة الإدارية.

وسيعزز شباب رفح صفوفه بـ(6) لاعبين أبرزهم محمد حسان (الهلال)، مروان الترابين (اتحاد خانيونس)، فيما ينتظر القرار النهائي لالتحاق لاعب بيت حانون ناجي النحال.

ويستعين شباب رفح باللاعبين عبد اللطيف البهداري وسعيد السباخي المتواجدين في الضفة الغربية على أن ينضم له محمود أبو وردة في حال الحاجة له إذا تعثر وصول بعض اللاعبين إلى الضفة وعدم الحصول على تصاريح.