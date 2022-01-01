أحدثهم توخيل.. 5 مرشحين لخلافة رانجنيك في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ما زالت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستمرة في مساعيها نحو التعاقد مع مدرب قادر على إعادة الفريق لسابق عهده في السنوات المقبلة.

وشهد الموسم الحالي تعيين 3 مدربين لمانشستر يونايتد، حيث بدأ الفريق موسمه تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن يتعرض للإقالة ويتولى مساعده مايكل كاريك المهمة مؤقتا بدلا منه.

وبعد فترة وجيزة، أعلن النادي تعيين الألماني رالف رانجنيك مؤقتا حتى نهاية الموسم، لحين الاستقرار على هوية المدرب القادم.

وفشل رانجنيك في إنقاذ موسم الشياطين الحمر، بعدما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا على يد ميدلزبره، قبل أن يتعرض للإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما أصبح من الصعب للغاية تتويج الفريق بلقب البريميرليج، في ظل تأخره بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، لكنه ما زال مهددا بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بدأت التكهنات تزداد في الآونة الأخيرة حول هوية المدرب القادم للمان يونايتد، حيث ظهرت تقارير صحفية جديدة تقحم مرشحين جددا لتولي المهمة.

من يتولى قيادة مانشستر يونايتد خلفا لرانجنيك؟

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي، بات أحدث المرشحين لتدريب الشياطين الحمر في الموسم المقبل، خاصة في ظل وضع النادي اللندني الصعب.

وأصبح تشيلسي مهددا بخسارة توخيل، في ظل العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية، والتي أعجزت الفريق عن السفر بأريحية في الأيام الأخيرة، فضلا عن عدم قدرته على بيع تذاكر مبارياته.

وحال استمرار هذه المعاناة، فإنه من المتوقع انهيار البلوز بنهاية الموسم، مما قد يتسبب في رحيل بعض النجوم، وكذلك المدرب الألماني، الذي سيجد ترحيبا شديدا به بملعب أولد ترافورد.

وانضم توخيل إلى قائمة تضم 5 مدربين، تفاضل إدارة النادي بينهم لاختيار الأنسب منهم لإسناد المهمة له بنهاية الموسم.

وتضم القائمة الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، الذي تشير بعض التقارير إلى كونه المرشح المفضل داخل مسرح الأحلام، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

كما يتواجد الثنائي الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، وجولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، ضمن قائمة الخيارات المتاحة لإدارة النادي الإنجليزي.