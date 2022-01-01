  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بنزيما يعطي إشارة جديدة لانتقال مبابي إلى ريال مدريد

الخميس 17 مارس 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يعطي إشارة جديدة لانتقال مبابي إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حماس جماهير ريال مدريد، بشأن صفقة التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتؤكد العديد من المصادر الصحفية أن انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد أصبح مسألة وقت ليس أكثر، لاسيما بعد إقصاء باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد الفريق الملكي.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة تجمعه بكيليان مبابي عبر خاصية “اليوميات” في حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وتم التقاط الصورة عقب انتهاء مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

واعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه الصورة هي دليل جديد على أن مبابي بات قريباً جداً من التوقيع لريال مدريد، وبمثابة إشارة من كريم بنزيما لجماهير النادي الملكي.

ويحظى بنزيما بعلاقة صداقة قوية مع كيليان مبابي، وتطورت هذه العلاقة بعد عودته إلى صفوف منتخب فرنسا في العام الماضي، ويرى البعض أن مهاجم ريال مدريد كان له تأثير كبير في رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

"فايننشال تايمز": اتفاق وشيك لانهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يتضمن 15 نقطة

"هآرتس": الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل وما يجري جنون غير مسبوق

الصين قد تقدم "خطة الهروب" لروسيا كما فعلت مع ايران..

بالفيديو: اختراق حاسوب رئيس "الموساد" ونشر وثائق سرية ومعلومات شخصية عنه

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

وفاة والد قائد كتائب القسام محمد الضيف

هذا ما قاله بوتين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية

الأخبار الرئيسية

2

شاهد الصور : أبناء “الضيف” يودعون جدهم

يديعوت العبرية تشن هجومًا عنيفًا على بوتين وتصفه بأنه “مجرم حرب” وهذا ما طالبت به ..

وفاتان و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

اليوم الـ22.. خطة "حياد" لإنهاء الحرب وبوتين يتمسك بنزع سلاح أوكرانيا

ررررر

"هآرتس": الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل وما يجري جنون غير مسبوق

الاتصالات الفلسطينية