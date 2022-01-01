بنزيما يعطي إشارة جديدة لانتقال مبابي إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حماس جماهير ريال مدريد، بشأن صفقة التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتؤكد العديد من المصادر الصحفية أن انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد أصبح مسألة وقت ليس أكثر، لاسيما بعد إقصاء باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد الفريق الملكي.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة تجمعه بكيليان مبابي عبر خاصية “اليوميات” في حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وتم التقاط الصورة عقب انتهاء مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

واعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه الصورة هي دليل جديد على أن مبابي بات قريباً جداً من التوقيع لريال مدريد، وبمثابة إشارة من كريم بنزيما لجماهير النادي الملكي.

ويحظى بنزيما بعلاقة صداقة قوية مع كيليان مبابي، وتطورت هذه العلاقة بعد عودته إلى صفوف منتخب فرنسا في العام الماضي، ويرى البعض أن مهاجم ريال مدريد كان له تأثير كبير في رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.