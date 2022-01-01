كواليس جديدة في ملف مستقبل هالاند

وكالات / سما /

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء أمس الأربعاء، عن كواليس جديدة في ملف مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي تتصارع عليه أندية أوروبا الكبرى في الوقت الراهن.

ويتواجد سفاح دورتموند في مفكرة بحث عدة أندية من صفوة القارة العجوز، للحصول على توقيعه من فريق سيجنال إيدونا بارك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن بين المهتمين بضم اللاعب، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد رومانو بأن هالاند سيتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله، ووجهته الجديدة في الموسم المقبل، في القريب العاجل، مع العلم أن دورتموند يريد من اللاعب وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر قبل الثاني من أبريل المقبل.

وأوضح خبير سوق اللاعبين أن قرار هالاند لن يتعلق فقط بالنادي الذي سينضم إليه والراتب الذي سيتقاضاه، بل سيكون بشأن المشروع الرياضي، المدير الفني المتواجد في الفريق، المدينة التي سيعيش بها وكل شيء.

ومن غير المتوقع أن تحدث اجتماعات في الفترة المقبلة بين وكيل هالاند، مينو رايولا، والأندية المتصارعة على ضم اللاعب، حيث لم يعد الأمر بحاجة لمثل هذا النوع من الاجتماعات.

وبخصوص قلق الأندية الطامحة في ضم اللاعب بشأن إصابات هالاند، أوضح رومانو أن كل القصص المنتشرة بشأن هذا الأمر لا تمت بالواقع بأي صلة، علماً بأن قيمة كسر عقد اللاعب ستكون 80 مليون يورو.