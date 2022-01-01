شاهد.. يوفنتوس يودع دوري الأبطال بسقوط كارثي أمام فياريال

وكالات / سما /

ودع فريق يوفنتوس الإيطالي دوري ابطال أوروبا من دور الستة عشر، مساء أمس الأربعاء، بعدما خسر في ميدانه من ضيفه فياريال الإسباني، بثلاثية دون رد، في مباراة الإياب بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل بهدف لكل فريق في ملعب لا سيراميكا بإسبانيا، وكان يكفي اليوفي الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة بأرضه، للتأهل لدور الثمانية من المسابقة.

انتظر الطوفان الأصفر وصول الدقيقة 78 لفض عذرية الشباك بهدف من توقيع جيرارد مورينو، في الدقيقة 78، من ركلة جزاء، وبعد مرور 7 دقائق فقط، زادت كتيبة الغواصات الصفراء طين اليوفي بلة بتدوين الهدف الثاني عن طريق باو توريس.

واستسلم اليوفي للواقع المر، واهتزت شباكه للمرة الثالثة، وجاء ذلك في الوقت المبدد، بعد ركلة جزاء أخرى دونها دانجوما، بعدما تسبب فيها المدافع ماتياس دي ليخت بلمسة يد داخل منطقة جزاء فريقه.

وبذلك يخرج اليوفي من المسابقة على يد المدرب أوناي إيمري ورجاله، بالخسارة بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويبلغ الفريق الإسباني الدور الموالي.