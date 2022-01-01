فيديو.. ليفربول يهزم أرسنال بثنائية ويُشعل المُنافسة بالدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

نجح فريق ليفربول في تحقيق انتصار ثمين على أرسنال بهدفين دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن قد بدأ عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بعد لمسة فنية رائعة غالط بها رامسديل حارس الجانرز.

ونجح البديل روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 62 من المُباراة بعد نجاحه في تتويج مجهود راقي من زميله أندرو روبرتسون الذي استغل خطأ ساكا لاعب الجانرز.

وكاد أرسنال أن يفتتح التسجيل قبل هدف ليفربول الأول ولكن تألق أليسون بيكر وقف أمام فرصة أوديجارد المُحققة بالمرصاد، لتنقلب دفة المُباراة بعد تلك الهجمة بدقيقة عن طريق جوتا.

يُذكر أن ساديو ماني كان قد سجل هدفاً في بداية الشوط الثاني ولكن الحكم ألغاه بعد أن كان في حالة تسلل.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 69 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي المُتصدر، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 51 في المركز الرابع.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد واتفورد على أرض أنفيلد يوم 2 إبريل، فيما سيحل أرسنال ضيفاً على أستون فيلا يوم السبت المُوافق 19 مارس.