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بعد انتقاده للدولة المصرية... تركيا تطرد أحد المنتمين لجماعة "الإخوان" من أراضيها

الخميس 17 مارس 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انتقاده للدولة المصرية... تركيا تطرد أحد المنتمين لجماعة "الإخوان" من أراضيها



وكالات - سما-

طردت تركيا، عنصرا من جماعة "الإخوان المسلمين" من أراضيها، بعد مخالفته تعليماتها وبثه فيديوهات منتقدة للدولة المصرية.

وأعلن الإخواني ياسر العمدة مغادرته الأراضي التركية، بناء على طلب السلطات في أنقرة، بعد فيديوهات بثها على مواقع التواصل ينتقد فيها الدولة المصرية.

وأكد العمدة، أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى، وملمحا إلى أن ذلك تم بطلب من السلطات التركية.

يذكر أن ياسر العمدة اسمه بالكامل، ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، كان يعمل موظفا إداريا بميناء دمياط قبل هروبه وفراره لتركيا .

وكانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت ياسر العمدة ضمن 187 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات تحريضية للتظاهر في مصر.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث فيها المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.

المصدر: "المصري اليوم"

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