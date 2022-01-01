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لأول مرة..بايدن يصف بوتين بـ"مجرم حرب"

الأربعاء 16 مارس 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة..بايدن يصف بوتين بـ"مجرم حرب"



واشنطن/سما/

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة بـ"مجرم حرب" ، بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين عقب مناسبة في البيت الأبيض “إنه مجرم حرب”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن بايدن تقديم مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن طائرات مسيرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي. 

وقال بايدن، قبيل توقيعه على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، "بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بكل جدية". 

وكان  وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال  إن البنتاغون سيتحرك بسرعة لتأمين المساعدات العسكرية الإضافية العاجلة التي أقرها الرئيس بايدن لأوكرانيا.

وأوضح أوستن أن حزمة المساعدات الأخيرة ترفع المساعدات الأمنية لأوكرانيا، تحت إدارة بايدن إلى أكثر من ملياري دولار.

وتأتي هذه التطورات في الموقف الأميركي بعد خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونغرس الأميركي، الذي طالب فيه بايدن بقيادة العالم ومساعدة اوكرانيا على صد الهجوم الروسي. 

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