بالفيديو: اختراق حاسوب رئيس "الموساد" ونشر وثائق سرية ومعلومات شخصية عنه

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، عن اختراق جهاز الحاسوب الخاص برئيس جهاز الموساد الاسرائيلي ديفيد برنياع.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنّ "هاكر" إيرانيون اخترقوا حاسوب برنياع.

وأفاد موقع "واللا" العبري، بأنّ قناة تليجرام مجهولة المصدر، نشرت مقطع فيديو يتضمن وثائق شخصية لرئيس الموساد ديفيد برنياع وعائلته.

ونشرت مجموعة مجهولة تطلق على نفسها "الأيادي المفتوحة"، مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من الوثائق السرية والمعلومات الشخصية والوثائق المالية لرئيس "الموساد" الإسرائيلي "ديفيد بارنع".

وبحسب المجموعة، فإن المعلومات المسربة هي نتيجة عمليات جمع معلومات سرية من أهداف إسرائيلية، بما في ذلك كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الحساسة، والتي تلعب دورًا مهمًا في حاضر ومستقبل هذه الأجهزة، التي تعود أنشطة هذا الفريق الاستخباراتي إلى عام 2011.

وقالت المجموعة، إنه "تم تشكيل فريق متعدد الجنسيات من الخبراء الأمنيين للسيطرة والإشراف على المؤسسات الإسرائيلية الحساسة والتنبؤ بمستقبل القوة في البلاد. والذي قام بسلسلة من العمليات الاستخباراتية التركيبية للسيطرة والإشراف على القادة المحتملين للمؤسسات الأمنية العسكرية الإسرائيلية".

وأضافت أن "الشخص المستهدف في أحدث المعلومات المسربة هو الرئيس الحالي للموساد ديفيد بارني، الذي ترأس الجهاز في يونيو 2021". وفقًا للفيديو الذي تم إصداره، فإن بداية عملية الإشراف على السيد بارنع تعود إلى عام 2014، لدى انخراطه في استخبارات الموساد.

وبحسب المجموعة، فقد تم استهدافه إلى جانب العديد من كبار مسؤولي الموساد الآخرين في ذلك الوقت، والذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، بصفتهم رؤساء محتملين لهذه المنظمة. وفقاً للبيانات الصادرة، بدأت عملية الإشراف على "بارنع" من مكتبة مكان إقامته في هود هاشارون، حيث كان أفراد عائلته يستلمون الكتب شهرياً من هناك.

وأشار الفريق الاستخباراتي (الأيادي المفتوحة) إلى إشرافه على رحلات "ديفيد بارنع" خارج إسرائيل، وعرض الفريق في هذا الفيديو تذكرة إحدى هذه الرحلات إلى كوبنهاغن، معلنا أن "بارنع" غادر إسرائيل خلال حرب غزة عام 2014، وهذا ما يزعم الفريق العملياتي أنه حدث في العديد من الحروب الإسرائيلية.

ويعرض الجزء الآخر من الفيديو صورًا شخصية ومعلومات عن هوية "ديفيد بارنع"، والتي تُظهر مدى إشراف فريق "الايادي المفتوحة" الاستخباراتي على الحياة الشخصية لـ"ديفيد بارنع".

ومن خلال تقديم مستندات من الإشعار الضريبي التي تظهر تحذيرات من تأخر زوجة "بارنع" عن تسديد الضرائب، ذكر خبير أمني في هذا الفيديو أن "بارنع" استخدم زوجته للتهرب الضريبي. وقالت المجموعة: " هذه المعلومات ليست سوى جزء من مجموعة البيانات الكبيرة التي يمتلكها هذا الفريق الاستخباري عن المسؤولين الأمنيين والعسكريين للكيان الصهيوني. البرنامج الرئيسي لهذه المجموعة هو نشر بيانات انتقائية من كبار المسؤولين الصهاينة، والتي قد وفّرها الفريق من خلال عمليات تركيبية لجمع المعلومات الاستخبارية".

وقالت القناة 13 العبرية " التقديرات في "إسرائيل تشير الى أن مجموعة الهاكر الإيرانية تمكنت من اخترق هاتف قديم لـ "ر" زوجة رئيس الموساد ديفيد برنيع، واستولوا منه على مواد تتضمن صورًا عائلية وليست مواد أمنية، ويقدر أن هذه محاولة لإحراج "إسرائيل"













