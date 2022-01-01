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بايدن يتوعد بـ"شل الاقتصاد الروسي"

الأربعاء 16 مارس 2022 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتوعد بـ"شل الاقتصاد الروسي"



واشنطن/سما/

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بتحمل عواقب وخيمة، "ستشل اقتصادها"، بسبب حربها في أوكرانيا.


وفي حديثه يوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "سيدفع ثمن غزو أوكرانيا"، مؤكدا أن واشنطن "ستشل الاقتصاد الروسي".

وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء سيواصلون "إضعاف بوتن وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات".


 من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستواصل إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي. وأشار إلى أن الدعم العسكري الأميركي، ساعد أوكرانيا في إحداث خسائر فادحة في القوات الروسية.

وكشف بايدن عن المبالغ الضخمة التي تقدمها واشنطن لكييف: "قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.. ونقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار".

وقال بايدن: "سنقدم منظومات مضادة للطائرات والمدرعات لأوكرانيا للتصدي للعدوان الروسي.. سنقدم أسلحة وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي".

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